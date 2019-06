Ilus lilleampel palju hoolt ei vaja, aga nõuab paari nõksu tundmist

Suviselt jahedad ilmad amplis kasvavale taimele muret ei valmista, küll aga võib koduomanike hooletus ja tähelepanematus õrnadele õitele tuska teha.

«Tuleks vaadata, et kui väljas on ikka hästi tugev tuul või paduvihm-rahe ja ampel ripub sellise koha peal, kus varju üldse pole, siis tõsta tormi - kõva tuule eest varju,» seletas Gardest OÜ turundus- ja kommunikatsioonijuht Marika Kurim. Nii pole ohtu, et lilled amplis liialt palju räsida saaks. Et amplid aga suve lõpuni kenad püsiksid, on oluline neid õigeaegselt kasta. Sooja ilmaga tuleb amplites olevaid lilli kindlasti keskmisest rohkem kasta.

«Palava ilmaga ja lauspäikesega on hästi oluline ampli õigeaegne kastmine. Hea on seda teha kohe hommikul. Päikeseliste päevadega on parem taime kastmine alt, veevannis näiteks, sest märg taimeleht võib tugeva päikese käes ära kõrbeda,» seletas Kurim.

Kui ampel peaks väga tugevalt läbi kuivanud olema, tasubki see mõneks ajaks lihtsalt veevanni tõsta, et niiskus täielikult mulda imenduda saaks. «Jaheda ilmaga või varjulisemas kohas võib amplit ka pealt kasta,» soovitas Kurim lisaks.

Hädavajalik turgutus

Suve jooksul tuleks taimedele kindlasti aeg-ajalt ka turgutavat väetist anda ning vanad õied ära korjata. «Kindlasti lisada iga kord vette veeslahustuvat väetist, sest palja veega kastes uhutakse toitained välja ja taimel ei ole varsti enam midagi «süüa», õpetas Kristiine Aiandi juhatuse liige Anne-Katrin Luik

Ise ampleid tehes võib kasvuturbale lisada, vastavalt pakil olevale õpetusele, kastmisgeeligraanuleid või vermikuliiti, mis parandab Luiki sõnul kasvusubstraadi struktuuri ja suurendab veemahutavust.