Harku valla suurimast elamuarendusest napsati kolme esimese kuuga 60 korterit

Üks kiiret müüki soosiv faktor on Vähi sõnul ka pidev ehitushindade tõus. «Inimesed on aru saanud, et odavamaks asjad ei lähe ning kui neile juba miski meeldima on hakanud, siis tahavad nad ka esimesel võimalusel kauba lukku lüüa,» kommenteeris ta levinud arusaama, et iga uus projekt või olemasoleva projekt uut etapp on eelmisest jälle veidi kallim.

Just taskukohane hind on Vähi kinnitusel see, mis on võimaldanud paljudel noortel peredel vaadata ka nelja- ja viietoalisi kortereid. «Kui esimese nelja maja viietoalised korterid on kõik tänaseks juba omaniku leidnud, siis neljatoalisi on veel paar tükki soodsa 149 900 eurose hinnaga müügis,» selgitas ta, et keskmiselt on neljatoalises ligi 80 ruutmeetrit, millele lisaks on ligi 10 ruutmeetrit rõdupinda. Vähi lisas, et kindlasti on argument ostmiseks olnud ka praegusel tutvumisperioodil kuni juuni lõpuni korteriga kaasa antav tasuta parkimiskoht.