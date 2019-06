Oluline asjaolu, mis garanteerib aastateks õige värvivaliku seinal

Seinavärvi valides kerkib ikka ja jälle õhku küsimus – kas valida matt, täismatt, poolmatt või mõni läikiv, poolläikiv või täisläikiv seinavärv. Kui aga juba taolised variandid letti on laotud, tuleb osata neis ka orienteeruda.

Värvi valik sõltub lõppkokkuvõttes väga palju pererahvast ning nende harjumustest, aga ka värvitavate seinte seisukorrast ning asukohast kodus. Kui on teada, et kodus on eelkooliealisi lapsi, kelle sõrmed-käed seintelt eemal ei püsi, tasub investeerida täisläikivasse seinavärvi. Heale puhastatavusele lisaks ei hakka läikega seinavärvil ka sõrmejäljed silma.

«Läikival seinavärvil on suurepärane sära ja see on kergesti puhastatav, mistõttu on see ideaalne mõõduka ja suure liiklusega piirkondades. le, nagu kapid, mööbel, voodikate, uksed ja trimmimine,” selgitas värviekspert Jessica Barr väljaandele apartmenttherapy.com. «Mida suurem on läikeaste, seda vähem sõrmejälgi jääb näha.»