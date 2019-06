Anname au: see kultustoode on ilmselt oma viimasel ringil meie majapidamistes

Kümmekond aastat tagasi maailma tormina haaranud kott-toolid on ilmselt oma viimasel ringil inimeste majapidamistes. Lesimiseks mõeldud istumisalune on käinud pika tee, olles nüüd mugavam ja oluliselt meeldivam silmale vaadata kui toona. Ometigi ei ole see minetanud üht oma suurimat murepunkti - toestamata ning laialivalguvat vormi. Raskuskeseme puudumine ning lohakas üldpilt olid omal ajal tegurid, mis kott-toolide valitsusajale piduri peale pani, kirjutab homebeautiful.com.