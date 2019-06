Heida see peast: ekspert manitseb veidra puhastusnipi eest

Koristamise ja puhastamisega kaasnevaid linnalegende on sama palju kui on koduomanikke. Kulutulena levima hakanud linnalegende ei maksa aga kohemaid tõe pähe võtta, teab puhastusekspert rääkida.

Värvipüüdmislehtedest kuni Coca Cola karastusjoogini välja – professionaalsed puhastustöölised on kuulnud ja näinud seda kõike, ometigi ei rakenda nad oma igapäeva praktikates pooltki nii palju, kui internet neile pakub, kirjutab thekitchn.com.

«Selle nipi rakendamise eelduseks on pihusti kasutamine,» nentis Becky. «Tualettpuhasti on kleepuv, seda on raske eemaldada ning enamik puhastusvahendeid sisaldavad valgendit ja muid kemikaale, mis ei ole meie jalgealuseks mõeldud,» imestas Rapinchuk.