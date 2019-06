Vaata otse! Kodutunne: Eestis on palju lapsi, kes peavad kasvama ilma oma vanemateta

Eestis on palju lapsi, kes peavad kasvama ilma oma vanemateta. Just nendele lastele on avatud Ida-Virumaal Kohtla vallas elavate Ljuba ja Andrei südamed ja koduuksed. Nad on olnud kasupereks juba enam kui 13 vanemliku hooleta jäänud lapsele ja loodavad aidata veel paljusid.