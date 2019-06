Vaata otse! Kodutunne: Pisikest kasvu Piret on hoolimata diabeedist ja eluraskustest kange Eesti naine!

Pisikest kasvu Piret on kange naine - ehkki tema tervise on diabeet ära söönud, on ta koos oma hea elukaaslase Suleviga suureks kasvatanud neli last. Ta võitles nagu emalõvi, kui tema erivajadustega tütart taheti Soome prostituudiks viia - ja võitis! Tasuks sai ta rõõmurullist lapselapse.