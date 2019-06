Vaata otse! Kodutunne: Saarde vallas elaval Agel on oluline sõnum kõikidele naistele!

Saarde vallas elaval Agel on oluline sõnum kõikidele naistele - ärge jääge hiljaks! Kui tema oleks 2010.aastal rinnas kahtlast tükki tundes kohe arstile läinud, oleks ta ehk pääsenud palju kergemalt, kui lõpuks juba III staadiumis avastatud rinnavähiga. Kuid Age on rõõmus, et jäi oma kahele lapsele alles ja tänulik iga päeva eest. Karmi keemiaravi tagajärjel on Age töövõime aga piiratud, ühtegi raskust ta tõsta ei tohi ning «Kodutunne» läks talle appi, et Age ei peaks enam raskeid veeämbreid kaevult tuppa vedama.