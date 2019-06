Soomlased lähenevad Eesti kinnisvaraturule hoopist teistmoodi kui eestlased

Tihti arvatakse, et maakler tegeleb ainult müügi- ja üürivahendusega, kuid meie töös on tähtsalt kohal ka ostuklientide teenindamine, et leida neile sobiv elamispind. Olen ise aidanud kodu otsida just välismaalastel, kes seda ise siin teha ei saa või tunnevad, et selleks pole aega ega teadmisi. Nagu teada, siis suurem osa välisklientidest on pärit Soomest ning kuigi me oleme paljudes asjades väga sarnased, tuleb põhjanaabrile kinnisvara müües või üürides arvestada mitmesuguste erisuste ja kohati ka täiesti teistsuguste arusaamadega.

Mida soomlased Tallinnas eelistavad? Eks ikka kesk- ja eriti südalinna kinnisvara. Kui vanasti hinnati enam näiteks Roosikrantsi või Kaupmehe tänavat, siis nüüd on vaieldamatult kõigi lemmikuks Rotermanni kvartal. Üldiselt on kõigi välismaalaste jaoks linna süda Viru keskus ja kõik, mis selle lähedal, on tegelikult väga nõutud kinnisvara.

Mõnel korral on mulle lauale pandud Tallinna kaart, osutatud Viru hotellile ja ca 5 cm raadiusega ring ümber joonistatud, et otsiksin korterit just sellesse piirkonda. Teisalt, need, kes endale kodu soetavad, eelistavad rohelisemat ja vaiksemat piirkonda – Kadriorgu, Kalamaja ja ka Noblessneri kvartalit, mis on tõusev trend.

Peamiselt eelistatakse kortereid kivimajades, puitelamuid otsivad pigem tõsised fännid. Vähe soovitakse ka eramuid. Eelistatakse uuemaid kortereid, ehk neid, mis asuvad kuni 10 aastat vanades hoonetes, kuid on ka neid, kes hindavad ajaloolist arhitakuuri, kõrgeid lagesid, originaalset kalasabaparketti jne.

Eesti ja Soome kinnisvaraelus on hulk erinevusi

Kui kinnisvara ostu- või üürikliendiks on soomlane, tasub arvestada sellega, et nii mitmedki tavad ja eelistused on Eestis ja Soomes erinevad. Need erisused ei tekita loomulikult mingisuguseid probleeme, kuid neid on hea teada ja vajadusel kasulik selgitada.

Järgnevalt toon välja hulga näited Eesti ja Soome kinnisvaraelu erinevustest.