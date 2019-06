Rahvusvahelisel kinnisvaraturul levib alatu petuskeem, mis jätab üürniku pika ninaga

Selleks, et üürileandja krutskeid täis toimingute ning avaldustega üürnikule pähe ei istuks, on kindlasti vaja sõlmida kirjalik üürileping, milles on poolte õigused ja kohustused kindlalt määratletud. Kui üürileandjal peaks tekkima soov üürnik ühel või teisel põhjusel välja visata, on vähemalt õiguspärane tagamaa olemas.