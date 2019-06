Mõjuv põhjus, miks teleril magamistoas kindlasti kohta olla ei tohi

Miks? Esiteks muudab see automaatselt magamistoa kuidagi koormatumaks kui see eelkõige puhkamiseks mõeldud ruum olema peaks, kirjutab veebileht Becoming A Minimalist.

Aga teiseks on sel tõsine mõju sinu enda heaolule. Nimelt on kindlaks tehtud, et magamistuppa paigutatud teler vähendab ööune kvaliteeti. Teleri ees uinumine, mida magamistuppa paigutatud teler endaga sageli kaasa toob, loob olukorra, kus uni on pinnapealne ja inimene ei puhka välja.