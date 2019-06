Ainus tõhus meetod, mis võilille tõrjumisel tulemust annab

Võilille mürgitamine oma aias on väga rumal ja lühinägelik tegu, sest võililleseemned liiguvad õhus ja peagi on need su aias nagunii tagasi, lisaks leidub mullas siis aga ka mürke.

Selleks, et päriselt võilillest pisut puhkust saada, toimib ainult üks meetod, kirjutab portaal House&Garden.

Nimelt tuleb võililledel õitsemise ajal õisikud ära korjata, et need ei saaks seemneid laiali ajada.

See on üsna tülikas ja pikaajaline töö, aga samas jõukohane ka lastele, kellele selline õisikutenoppimine sageli isegi väga meeltmööda on.

Samal moel muide on võimalik tõrjuda ka paljusid teisi taimi, mida oma aias näha ei soovita: tuleb lihtsalt õigel ajahetkel õisikud kokku korjata, enne, kui seeme valmib ja aias laiali kandub.