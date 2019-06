Fotod: Tallinnas ootab uut omanikku väga raju korter

Tegemist on päikeseküllase avara planeeringuga korteriga. Avatud köögiga elutuba on sisustatud eritellimusmööbliga. Köögis on suur laud-saar, kuhu on sisseehitatud induktsioonpliit, praeahi ning mikrolaineahi ning laes on paigaldatud võimas erilaadne õhupuhasti. Teisel pool on sügavkülmikuga külmkapp ja nõudepesumasin.