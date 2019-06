Uuringu järgi võiksid erinevad generatsioonid teineteisest mõnekümne minuti kaugusel elada

Ameerikas enam kui 2000 täiskasvanu seas läbi viidud uuringu järgi peab 57 protsenti inimestest vahemaad väga oluliseks faktoriks. Samas leitakse, et see vahemaa ei tohiks olla liiga lühike ning igapäevast teede ristumist pigem välditakse, kirjutab apartmenttherapy.com.

Rohkem kui kolmandik küsitletuist leiab, et perekond ei tohiks üksteisel kuklas elada – koguni 37 protsenti on veendunud, et generatsiooonide vaheline kokkupuude ei tohiks igapäevaseks muutuda. 42 protsenti uuringus osalejatest tunnistas sealjuures, et ootamatud külaskäigud on midagi, mis neile kindlasti meelt mööda ei ole.