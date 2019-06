Eestlastelt kaks aiamaja ostnud tippkokk Gordon Ramsay sattus väga tobedasse olukorda

Alles möödunud nädalal ilmus uudis, et tippkokk Gordon Ramsaygi on mitme staari eeskujul endale eestlaste toodetud kaks kaunist Iglucrafti aiamaja soetanud. Mees plaanis need paigutada oma Londonis asuva kodu tagaaeda, aga linn ei andnud selleks luba, kirjutab Daily Mail.

Luksuslikud aiamajad on briti kuulsuste seas väga popiks muutunud ja oma aeda igahldavad neid paljud. Daily Mail kirjutab, et Beckhamil on sama saunamaja püstitatud Oxfordshire´is asuva maja aeda ja Ritchie´il on samasugune Wiltshire´is.