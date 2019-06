Vähenev turuaktiivsus lisab ääremaastumisele gaasi juurde

Arvestades praegust kinnisvaraturu kasvutsükli pikkust ning aktiivseima kinnisvara ostjate eagrupi ehk valdavalt laulva revolutsiooni perioodil sündinute koguarvu, leiab Arco Vara analüütik Mihkel Eliste, et üldine nõudlus elamispindade järele on enamikes Eesti keskustes vähenema hakanud. Seda ilmestab ka Eesti aktiivseimates väikelinnades kahanenud turuaktiivsus, millele järgneb aegamööda ka hinnalangus.

«Ida-Eesti suunal on üha enam märgata, et noored jätkavad Tallinna suunal lahkumist ning piirkondlikud väiksemad keskused hääbumist. Kuigi äärmiselt positiivse majandusliku konjunktuuri taustal on ka Ida-Virumaal kinnisvaraturu edasine langus peatunud, jääb sealset tööturgu siiski iseloomustama pigem teatud pidev ebakindlus, seda kasvõi hetkel aktuaalse elektrienergiaga seotud uudiste taustal vaadatuna,» leiab Eliste.