Suvilaturul on piirkonniti pakkumine suurenenud

«Kui võtta näiteks mõned Rapla maakonna põhjaosas olevad suvilakooperatiivid või ka Lääne-Viru maakonnas endise Vihula valla rannikualadel olevad võib-olla enam tänapäeval mitte niivõrd populaarsed rannakülad, siis on pakkumiste arv kohati märgatavalt suurenenud,» seletas Arco Vara analüütik Mihkel Eliste, kelle sõnul on elamu- ja suvilaturu pakkumiste suurenemine kevadisel perioodil reeglina tavapärane.

Pakkumiste lisandumine ei tähenda aga tingimata seda, et keegi enam suvitada ei sooviks. Väga suur hulk suvilatest on nimelt soetatud möödunud buumi tipul või selle lähedasel perioodil ning alles nüüd on hinnatasemed vastavates piirkondades jõudmas mõistlikule tasemele, millest ka suvilaomanike kõrgenenud müügisoov.