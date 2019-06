Huvitav nipp aitab umbrohust lahti saada ka väga keerulistes kohtades

Selleks, et näiteks aiaplaatide vahelt ja muudest keerulistest kohtadest umbrohust vabaneda, ei maksa raisata oma aega rohimisele. Selle asemel võib kaaluda väga huvitavaid lihtsaid alternatiive, soovitab blogi One Crazy House.

Alati võid aga kaaluda ka seda mõtet, et kas umbrohtu kindlasti üldse on vaja välja rohida - ka plaatide vahel võib see ju lihtsalt kasvada, kui seda näiteks regulaarselt trimmeriga madalaks niita.