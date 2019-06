Menukas kujunduslahendus vastutab koduaia loomuliku elukeskkonna hävimise eest

Kui esiotsa imetleti säärast kujundusvõtet kui uuenduslikku ja põnevat lahendust - mõtleks, muru ei jäägi, ainult puhas kivi! - siis elu edenedes ja teadmiste kasvades on hakatud sellele trendile viltu vaatama, vahendab The Spruce.

Tuleb meeles pidada, et liigirikkus, ka siis, kui see tähendab, et mõnel pool lastakse suisa umbrohul vohada, on uhkuseasi.