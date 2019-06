Saagihimus tomatikasvatajate kummaline kärpimistehnika võtab taimelt elulootuse

Tomatite võrseid ja oksi tuleb kärpida, seda ei saa eitada - mingist hetkest võib muidu juhtuda, et taim paneb liiga palju energiat lehtede kasvatamisesse ja viljade jaoks jõudu napib. Küll aga tuleb siin hästi piiri tunda, vahendab portaal The Gardener.

Viimasel ajal kipub üha enam levima trend, kus tomatitaimed nuditakse sisuliselt paljaks nii pea, kui neile viljad külge tekivad. See teeb kasu asemel aga otsatut kahju, sest nii võetakse taimedelt ära igasugune eluvõimalus.

Nimelt paistab päike sedasi küll viljadele kahtlemata väga hästi peale, aga kui taimel puuduvad fotosünteesiks ehk elutegevuseks vajalikud rohelised lehed, ei ole ka lootust, et taimed ellu jääksid.

Lehti tuleb eemaldada mõistuse piires: nii, et taimest ei kasvaks tomativõsa, aga nii, et lehti jääks pärast kärpimist alles piisavalt selleks, et taim ikka elujõuline ja jätkusuutlik oleks.