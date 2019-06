Oma kodu blogi: kuldaväärt nõuanded, mille abil oma köök sisustada

Köök on kodu süda. Vähemalt minu jaoks. See on koht, kus ma veedan enim aega ning kus ma saan aja maha võtta ja tegeleda südamelähedase hobiga. See on koht, kus ma katsetan, leiutan ja avastan. Ja naudin.

Sellised on minu tähelepanekud ja näpunäited pärast pikka köögivalimisprotsessi. Olen oma uut kööki kasutanud kaheksa kuud ning just need on kõige tähtsamad punktid, mille välja tooksin. Mina olen muidugi ka väga nõudlik köögikasutaja, kuna veedan seal vähemalt paar tundi iga päev. Kuid siiski leian, et mul on köök, mis minu jaoks on nii funktsionaalne, esteetiline kui ka mugav. Paar muudatust veel on tulemas – külmikukapp, söögilaud ja tulevikus ilmselt ka saarealused riiulid. Ent üldplaanis olen siiski juba praegu väga rahul ja mu tore köögike rõõmustab mind iga päev ja muudab kokkamise oluliselt lõbusamaks!