Väikelinnades on suurenenud nõudlus seni põlu all olnud kinnisvara vastu

Idu-Viru maakonna linnade turuaktiivsus on Arco Vara analüütiku Mihkel Eliste sõnul koondunud väiksematoaliste korterite ümber. See tuleneb ennekõike piirkondlikest demograafilistest teguritest, kus elanikkond on järjest vananev ning pensioniealised soovivad üle jõu käiva korteri ühetoalise vastu välja vahetada.

Sarnane trend on hetkel sisuliselt kõikides Eesti väikelinnades, mistõttu on varem pigem põlu all olnud esimese korruse korterid muutunud vägagi atraktiivseks kaubaks.

«Ülejäänud Eesti piirkondades näeme samaaegselt, et vanemaealised soovivad maamajadest lahkuda ning kolida linna korterisse, kuid elamud on sageli juba väga halvas seisukorras ning mitmed kommertspangad ei võimalda selliseid kinnistuid nooremapoolsetel tarbijatel pangalaenuga soetada, või siis vähemalt soetada seda piisavalt sobilikel laenutingimustel,» nentis analüütik.