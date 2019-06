Pead tõstev värvimistrend annab kodule lihtsa nõksuga oluliselt erilisema varjundi

Ukse raami üle värvimine on nimelt üks lihtsamaid mooduseid, kuidas oma kodule värvide abil veidi omapära ja kontrasti juurde lisada, kirjutab domino.com.

Meelepärast värvitooni valides tasub leida varjund, mis harmoneeruks kõige paremini olemasoleva uksega. Raami üle värvimine on aga niivõrd lihtne ettevõtmine, et ei vaja instruktsioonegi. Vaja läheb vaid maalriteipi, et värvipritsmed üle värvitava pinna ei kanduks.