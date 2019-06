Eestlaste koduaedades on sageli puudu üks väga tänuväärne ehitis

Hakkama saab igaüks

«Kuni 20 ruutmeetrise ehitusaluse pindalaga aiamaja paigalduseks reeglina mingit luba vaja ei ole, erandi moodustavad looduskaitse ja muude piirangutega alad,» selgitab Mats ning lisab, et 20-60 ruutmeetrise maja puhul on vajalik ehitusteatis ning üle 60 ruutmeetri pindalaga majale juba täismahus ehitusluba. «Kindlasti tasub võimalike probleemide ja takistuste vältimiseks eelnevalt suhelda kohaliku omavalitsusega ning teha selgeks, kas ja millist aiamaja tohite oma hoovi paigaldada,» toonitab Mats.

«Aiamajad pakitakse ilmastikukindlasse pakki, kus on uksed, aknad, kinnitused, liistud, elemendid ja värvitud majade puhul ka purk värvi liistuotste värvimiseks või siis iluraviks,» selgitab Kaldma. Tavaliselt teevad tootjad Kaldma ütlust mööda koostööd veofirmadega, kes toovad kauba kohale ning tõstavad maha täpselt sinna, kuhu klient soovib.

«Paigaldusega saab hakkama igaüks,» ütleb Kaldma julgustavalt. «Mingeid erioskusi selleks vaja ei ole ning oluline on vaid täpselt juhendit järgida.»

Keskmise suurusega aiamaja kokkupanekuks kulub tema hinnangul kahel inimesel umbes neli-viis tundi. Kui aga enda oskustes siiski kindel ei ole, tasub küsida tootjalt abi, enamik tootjaid seda teenust ka pakuvad. «On juhtunud olukordi, et inimesed on hakanud ilma juhendita ja omaenese tarkusest aiamaja kokku panema ning hiljem on selgunud, et mingid detailid on puudu või siiski lühemad. Tuleb tunnistada, et detaile on komplektis kaasas ikkagi omajagu ning see võib segadusse ajada küll. Kindlasti tuleb juhend esmalt algusest lõpuni läbi lugeda,» rõhutab Kaldma.

«Üldjuhul ei vaja suvemajad vundamenti ning neid saab väga hõlpsalt paigaldada näiteks tänavakivi peale, eeldusel, et aluspind on loodis,» lisab Kaldma veel ühe olulise nüansi .

Matsi sõnul paigaldatakse tavaline kerge aiamaja 95 protsendi ulatuses lihtsalt kergkruusapadjale looditud plokkide peale – see on kõige kiirem ja soodsam lahendus. Ehkki tema hinnangul tasub paigaldus siiski tellida professionaalidelt, sest sageli tagavad ettevõtted paigalduse tellijatele pikema garantii maja kandekonstruktsioonidele ning tulevikus ette tulevaid võimalikke probleeme silma pidades on see kindlasti kaalukas argument.

FOTO: Shutterstock

Investeering aastateks

«Need aiamajad, mida kliendid ostavad naturaalselt ehk ilma viimistluseta, tuleb kindlasti millegagi üle teha,» toonitab Kaldma. «Kas värvida, õlitada või teha aiamaja lihtsalt puidukaitsevahendiga üle, see on juba igaühe maitseasi.» Värvitud majad peaksid tema sõnul vastu pidama aastaid. Kui need kuluvad, siis on soovitatav lahtine värv puhastada ja viimistleda sama värviga.

Ka Matsi hinnangul peaks aiamaja kindlasti nii seest kui ka väljast viimistlema ning iga aasta-kahe tagant tuleks see töö uuesti ette võtta. Väga oluline on jälgida tootja juhiseid, et kõik asjad oleksid õigesti paigas. «Puitmaja omapära on, et ta mängib kõrgusest veel pikka aega. Seetõttu ongi vaja pidevalt kontrollida, et kõikvõimalikud postid, vintlatid, tormikinnitused oleksid õigesti reguleeritud ja kinnitatud,» selgitab Mats.

Aiamajade hinnad on väga erinevad – kõik sõltub otstarbest ning kasutaja ootustest ja vajadustest. Tööriistakuuriga aiamaja saab juba 700 euro eest, disainmajade hinnad algavad umbes 1200 eurost. Kui soovida juba suuremat suvemaja, siis nende hinnad algavad 6000 eurost.