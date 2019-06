Väike samm IKEA, suur samm inimkonna jaoks: valgus ilma elektrita ja ookeani plastist tekstiil

Keskkonnasäästlikkus on jaekaubanduse tootearenduses oma osatähtsust kasvatamas - IKEA on võtnud eesmärgiks kasutada toodetes vaid taaskasutatud polüestrit 2020. aastaks.

Igapäevaselt jõuab ookeanidesse ja prügilatesse liiga palju plasti ja tekstiili. Mööblifirma IKEA jaoks ei ole need materjalid jäätmed, vaid väärtuslik ressurss, mida saab taaskasutada ehk uuesti ringlusesse saata. Näiteks on IKEA eesmärgiks vahetada 2020. aastaks välja kogu senine tavalise polüestri kasutamine taaskasutatud polüestri vastu, mis aitab kaasa kasvuhoonegaaside vähendamisele, energia säästmisele ning prügilate ja ookeanide reostuse vähendamisele, muutes prügi uuteks toodeteks.

2018. aastal käivitas IKEA algatuse «Parem õhk praegu», mille eesmärk on vähendada riisikõrtest tulenevat õhusaastet. Riisikõrred tekivad riisi korjamisel ning nende põletamine suurendab õhusaastet märkimisväärselt. IKEA soovib seevastu muuta riisikõrred tooraineks, mida kasutada tekstiilitööstuses. Algatuse põhjal loodud esimene kollektsioon FÖRÄNDRING lansseeritakse selle aasta sügisel. Tegemist on sinistes ja mustades toonides kollektsiooniga, illustreerimaks praegust sudu ning õhusaaste olukorda ning andmaks lootust optimistlikumale tulevikule selge ja sinise taevaga.

Algatuse pikem eesmärk on luua mudel, kuidas vähendada õhusaastet maailma teiste põllukultuuride põletamise piirkondades. Seetõttu on IKEA liitunud kliima ja puhta õhu koalitsiooniga.

Ookeani plastireostus on suur keskkonnaprobleem, mistõttu on IKEA otsustanud leida murele positiivseid lahendusi ning aidata kaasa ennetustegevusele.

Üle miljardil inimesel ehk igal seitsmendal inimesel üle maailma on minimaalne või puudulik ligipääs elektrile. Energia puudumine, mis sageli mõjutab ka puhta vee ja sideteenuste puudumist, tekitab kogukondadele ja peredele tõsiseid probleeme. Sellepärast on IKEA alustanud koostööd ülemaailmse sotsiaalettevõttega Little Sun, mille eesmärgiks on säästvate, usaldusväärtuste ja taskukohaste valgus- ja energialahenduste võimaldamine neile, kes elavad regulaarse ligipääsuta elektrienergiale.