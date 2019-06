Fotod: Tartu linna tuleb ligi 300 uut korterit

«Arendajana on meie eesmärk, et Raadimõisa Kodu oleks kvaliteetne ja sobituks hästi juba olemasoleva keskkonnaga. Senine klientide huvi on olnud suur ning tundub, et oleme nende ootustega ehituse, arhitektuuri ja asukoha suhtes osanud hästi arvestada. Mõlema ehitusfirmaga omame kogemust ning oleme kindlad, et valitud ehitajatega suudame pakkuda enda klientidele väga head ning tähtaegset ehituskvaliteeti,» ülteb Reterra Estate´i tegevjuht ja partner Reigo Randmets.