Noor õpetajanna jäi absurdsel põhjusel kodulaenu ja unistuste koduta

Kui tema ja tema kihlatu, 30-aastane Ross Tredger kodu ostma hakata soovisid ja pangalaenu taotlesid, selgus, et naisele ei anta laenu sellesama õnnetu trahvi pärast: see oli endiselt maksmata ja panga silmis muutus naine sellest silmapilkselt ebausaldusväärseks kliendiks.

«Kuulsin maksmata trahvist esimest korda siis, kui meie laenutaotlus tagasi lükati. Seniajani teadsin, et see on tühistatud. Olin täiesti murtud. Tegemist oli meie unistuste koduga, aga tänaseks päevaks on see müüdud,» ütleb naine.