Fotod: vanemad sisustasid oma poegadele toa, mis peaks lapsed nutividinatest eemal hoidma

Oma blogis Casual + Eclectic Interiors kirjutab McNeel, et tema peamiseks ülesandeks oli aidata luua tuba, mis pakuks meelelahutust seitsme- ja nelja-aastasele poisile. Ta julgeb öelda, et ülesanne sai igal juhul eeskujulikult täidetud.

Tuba sai värvikirev, seal on palju mänguasju, palju nutikaid panipaiku ja isegi oma isiklik ronimissein. Ka voodid pakuvad hulganisti rõõmu: need asuvad erinevalt tavapärasest hoopis kõrgel lae all.