Aiamööblit valides tuleb pettumuse vältimiseks materjalidele väga hoolega tähelepanu pöörata

Sisustuskaupluse Home4You tegevjuht Jüri Zoova ütleb, et aiamööblitrendid on pidevas muutuses nii nagu kõik muu sisustusse puutuv. «Uued materjalid ja tehnoloogiad pakuvad uusi võimalusi ja põnevaid lahendusi. Piirid kaovad, ühes tootes kombineeritakse erinevaid materjale,» räägib ta.

Erinevate materjalide kombinatsioonist sündinud pisut romantilise ilmega mööbel Laurino sobib hästi taluõuele. FOTO: Home4You

Nii näiteks on praegu popp panna kokku puitu ja roostevaba terast, alumiiniumi ja klaasi, puitu ja betooni. «Täielikult vettpidavad kangad ja kiiresti kuivav poroloon on teinud võimalikuks pehme mööbli kasutamise ka õues,» lisab Zoova.

«Moes on naturaalsed materjalid, puit, betoon, rotang, ning kombineerida eri materjalidest tooteid: puitlaud–plasttoolid, roostevaba terasest klaasplaadiga laud–rotangtoolid jne. Tulemuseks on sadu võimalusi naabrist eristuda,» selgitab ta.

Diivaniparadiisi juhatuse esimees Ahti Rattasep ütleb, et nende klientide hulgas on väga menukaks kujunenud kunstbambus. «See on asjalik seetõttu, et välja näeb naturaalne, samas on nahale sõbralik ja mis kõige olulisem – UV-kaitsega, ehk toode ei lagune päikse käes ära,» selgitab ta. Aga mõistagi on eestlaste lemmik jätkuvalt õlitatud täispuidust mööbel. «Puitmööblil on niipalju plusse, et miinuseid nagu ei olegi. Küll aga ei soovita meie kliimasse metallist aiamööblit, mis nahale on külm ja üldjuhul järgmiseks talveks roostes,» lisab Rattasep.

Eestlane armastab praktilisust

Võib juhtuda, et kui viimati soetati aiamööbel umbes kümme aastat tagasi, siis praegune valikute rohkus võtab nõutuks. Zoova ütlust mööda on Eesti inimesed üsna praktilised ja see puudutab ka aiamööblit. Juba enne ostu sooritamist mõeldakse näiteks selle peale, kuhu mööbel talvel ladustada. «See tähendab, et kokkupandav ja ladustatav mööbel on paljudel valikukriteerium. Samuti pööratakse tähelepanu, et mööbel oleks suhteliselt hooldusvaba. Kuna aiamööbel seisab väljas, siis paraku nõuab see ka vastavat hooldust. Üks asi on puhastada mööblit iga päev õhus levivast tolmust – sellest ei päästa ükski materjal. Küll aga on osasid materjale oluliselt lihtsam puhastada, näiteks wicker, alumiinium, textiline, roostevaba. Piisab pesemisest, näiteks survepesuriga. Teine asi on tagada mööbli pikaaegne kasutusiga ja hea välimus. Puidust mööblit tuleb regulaarselt õlitada, aga üldiselt on soovitatav ükskõik mis materjalist mööblit katta vastavate katetega ja talvel kuivas ruumis hoida,» juhendab Zoova.

Rattasep toob siinkohal välja, et kindlasti tuleks mööbli valikul tähelepanu pöörata sellele, kas mööbel on UV-kaitsega. See tähendab automaatselt, et mööbliesemete ja kasutatud kangaste eluiga on pikem kui kaitseta lahendustel.

Tänapäevased ilmastikukindlad materjalid lubavad lageda taeva all kasutada ka pehmet mööblit. FOTO: Home4Youa

Arvesta üldise sobivusega

Mööbli valimisel tuleb arvestada ka sellega, et see sobiks ümbritseva keskkonnaga. Nii näiteks tasuks valiku langetamisel silmas pidada maja arhitektuurilist lahendust ja kasutatud materjale. «Funkstiilis maja terrassile sobib selge joonega ja lihtsa vormikeelega aiamööbel. Aga miks ka mitte eksklusiivne taaskasutatud tiigipuust ja roostevabast karkassiga lahendus,» ütleb Zoova.