Pilt selgeks: kas renoveerida terve kodu või teha seda sammhaaval?

Ühe hoobiga tehtud remonti peljatakse eeskätt selle suure mahu ning rahakulu poolest. Samuti võtab see oluliselt rohkem aega kui ühe toa renoveerimine. Ükshaaval tubasid remontides võib aga jääda tunne, et üks remont ajab teist taga ning otsa ei paista tulevat, seda ka kümme aastat hiljem.

Asjatundjad leiavad, et kuigi üldremont on veidi ajamahukam ja esialgu ka mõnevõrra kulukam, on see planeerimise seisukohalt oluliselt otstarbekam variant, muutes planeerimise ning renoveerimisprotsessi hõlpsamaks ja ka sujuvamaks.