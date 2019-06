Fotod: ajaloolises Põhja-Tallinna majas on müüa väga harukordse sisuga korter

Harukordne korter, üldpinnaga 26,4-ruutmeetrit, on oma pinnalt küll väike, ent olemuselt suur ja grandioosne. 1925. aastal valminud majas paiknev pesapaik on algselt ehitatud linnateenistujate elamuks, aastast 1997 on elamu kultuurimälestiste hulka arvestatud.