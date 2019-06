Kindlaks tehtud: koju valitud seinavärv võib olla põhjus, miks sa end kehvasti tunned

Nimelt ei ole mitte kõik seinavärvid koju võrdselt head, vähemasti mitte kõigisse tubadesse. Sinine seinavärv, mis on ideaalne magamistuppa, peaks sinna jäämagi, sest teistes ruumides kasutatuna hakkab see inimest väsitama, kirjutab portaal House Beautiful.

Magamistoas kasutatuna on sinine värv väga mõnus: see mõjub inimesele rahustavalt, alandab vererõhku ja muudab uniseks. Mida muud võikski magamistoas kasutatud toonilt tahta?

Aga täpselt samasugune toime on sel värvil inimestele ka kõigis muudes tubades, niisiis tuleks seda elutoas, köögis ja muudes ruumides, kus tahad pigem ikka ärkvel püsida, täiesti vältida. Eriti kehv valik on see (kodu)kontorisse.