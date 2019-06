Praktiline terrass toob aia tuppa

Sisekujundusfirma SikaSaka kujundaja Siret Ilja annab nõu, et terrassi kujundades ja sisustades tuleb algul enda jaoks läbi mõelda, milline on terrassi peamine funktsioon. Ilja lisab, et võimalusi on mitmeid. «Saab sellest pigem söögitoa pikendus, kus on aukohal suur laud mitme tooliga ning kus saab nautida maitsvaid roogasid ja seltskonda? Või on oluline hoopis mõnus nurgadiivan väikese kohvilauaga? Kellel on võimalust ja ruumi, saab muidugi luua mõlemad,» pakub ta.