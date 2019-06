Susi tee ridaelamud – maaelu idüll kesklinna lähedal

Metsaäärsed kinnistud

Väga hinnatud ja populaarse Uuesalu Kodu arenduse jätkuprojektina valminud uhiuued ja kaasaegsed Susi tee ridaelamud asuvad Rae vallas Uuesalus, kauni männimetsa servas ning vaid 15-minutilise autosõidu kaugusel Tallinna südalinnast. Ridaelamud paiknevad logistiliselt väga heas asukohas, Tartu maantee ja Viljandi maantee vahelisel alal. Uuesalu asukoht tagab liikumisvõimaluse mitmel suunal, ent jääb samal ajal eemale magistraalide mürast.

Head ühendused

Vaatamata sellele, et Uuesalu elanike arv kasvab jõudsalt, ei ole igapäevaselt linnas tööl või koolis käivatel inimestel probleeme kohale jõudmisega, sest Tartu maantee on suure läbilaskevõimega. Samuti käib Uuesalust Tallinna kesklinna igapäevaselt regulaarne bussiliin, mille peatus asub ridaelamute vahetus läheduses. Piirkonnas on väga heas korras kergliiklusteed, mis võimaldavad turvalist liiklemist jalgsi ja jalgrattaga.

Terviklik elukeskkond ja privaatsed aiad

Kõik eluks vajalik on mugavalt käe-jala juures: koolid ja lasteaiad jäävad elamutest ainult viieminutilise autosõidu kaugusele, samuti on lähedal toidukauplused ja Ülemiste keskus. Kõikide ridaelamu bokside juurde kuulub terrass (39-41 m²) ja aed (458-1416 m²) ning kõik Susi tee ridaelamud asetsevad krundil ilmakaarte suhtes selliselt, et päikesevalgust oleks rohkelt (aiad on lõunapoolsed). Ridaelamud on privaatsed, sest majade taga on mets.

FOTO: Uuesalu Arendus OÜ

Kvaliteet ja energiasääst

«Ridaelamute arendamisel on järgitud täpselt samu põhimõtteid, mis on seni olnud Uuesalu Kodu eramute edukuse aluseks,» tõdeb Uuesalu Arendus juhatuse liige Janar Muttik, kelle sõnul on ka Susi tee ridaelamute puhul prioriteetiteks kvaliteet, energiasäästlikkus, privaatsus ning head ja nutikad ruumilahendused. Muttik lisab, et ridaelamute hinnad algavad 229 000 eurost ning lisab, et ajal, mil Tallinna korterite kinnisvara hinnaindeks püstitab uusi rekordeid on linnalähedane ridaelamu mugavuse, taskukohasuse kui ka tuleviku seisukohast ideaalne investeering.

Arenev piirkond

Rae vald on kõige kiiremini arenev vald Harjumaal. Noortele peredele teevad piirkonna atraktiivseks lähedal asuvad koolid ja lasteaiad ning näiteks elamusspordikeskus Spot of Tallinn. Vastvalminud Järveküla lasteaed ja ujulaga Järveküla kool ning 2020. aasta sügisel avatav Kindluse kool asuvad ridaelamutest kõigest mõne kilomeetri kaugusel. 2019. a lõpus valmib Peetri spordi- ja vabaajakeskus ja 2020. a suvel avatakse Peetri park, mis avardavad veelgi piirkonna sportimis- ja vaba aja veetmise võimalusi.

Uus kodu Susi tee ridaelamus ootab Teid!

Vaadake Uuesalu Kodu tutvustavat video SIIT