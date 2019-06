Mööbligigant IKEA tegi ohtlike toodete osas märkimisväärse vigade paranduse

Rootsi ettevõte IKEA on oma möödapanekutest ning kitsaskohtadest õppust võtnud, paisates turule lastetoamööbli kollektsiooni, mis on ohutum kui eales varem.

IKEA väidab oma ametlikes teadetes, et ümberkukkuvad mööblitükid on eilne muusika ning kõik mööblihiiu järgnevad tooted saavad olema stabiilsemad ning senisest ka oluliselt tugevamad, vahendab idealhome.co.uk. Samuti on tehtud vigade parandus mööblitükkide kinnitustes, lukustussüsteemides ja paljudes muudes aspektides, mis võivad ohu majja tuua.