Moevärv on roheline – mida sellega kodus peale hakata?

Tihti kipuvad inimesed moetoonist nii vaimustusse sattuma, et lähevad oma kodus selle kasutamisega lihtsalt üle piiri. Arvatakse, et kui ruumis on juba kasutatud ühes värvitoonis aksessuaare, peaksid ka teised esemed sama värvi olema. «Kuna erinevate tootjate ja materjalide puhul on ideaalselt klappivaid värvitoone pea võimatu leida, võivad ajapikku väikesed toonierinevused häirima hakata. Samuti võib sama värviga üle küllastatud ruum mõjuda pikapeale igavalt ja väsitavalt. Seetõttu on kõige paremaks lahenduseks valida värvid selliselt, et need üksteist täiendaksid ja esile tooksid,» selgitab Sandre.

«Ühe ruumi piires tasub kasutada üht suuremat moevärvilaiku, olgu selleks siis tugitool või vaip, ja täiendada seda kahe-kolme väiksema pisut erineva varjundiga sama värvi aksessuaari, näiteks diivanipatjade, lauamattide ja -valgustitega. Sinna võiks juurde lisada veel mõni tasakaalustav teist värvi detail, mis värvikooslust elavdaks ja ka moevärvi särama paneks,» õpetab Sandre.

Kangur lisab, et kui palju moevärvi interjööris kasutada, on üsna subjektiivne otsus, aga üle pakkuda mõistagi ei maksa. Kuna kõik moodne vahetub suhteliselt kiiresti, ei ole seda otstarbekas kasutada näiteks suurte mööbliesemete juures. «Aksessuaare ja paari seinapinda on lihtsam vahetamise ja ülevärvimise teel muuta,» sõnab ta.

Muuto tuhmrohelised mööbliesemed sobivad inimesele, kes tumedamaid ja erksamaid rohelisi väga kasutada ei julge. FOTO: ELKE Mööbel

Hea universaalne toon

Praegu moodne roheline sobib kodu igasse ruumi, sest kasutusel on selle tooni kõikvõimalikud eri varjundid. «Kindlasti tasub arvestada sellega, et hästi valgustatud avarates ruumides pääsevad värvid paremini mõjule kui hämarates ruumides. Hämarasse ruumi on hea tuua säravamaid ja heledamaid värve,» ütleb Sandre.

Lähenevat suve silmas pidades lisab ta, et õueala sisustades on tarvis alati valitud värve õues vaadelda, et veenduda nende sobivuses. Õuevalgus erineb väga tugevalt kas või siseruumis suure akna all olevast valgusest. «Värvid tunduvad väljas palju heledamad ning erksamad,» lisab Sandre.

Kangur räägib, et kõige ideaalsemalt sobib moekas roheline aga ruumi, kuhu langeb pärastlõunane päiksevalgus, tänu oma inspireerivale toimele mõjub see aga hästi ka köögis. Rahustavate omaduste tõttu passib see hästi jällegi magamis- ja lastetuppa – nii et küllaltki universaalne värv.

«Pimedamates tubades tasub eelistada heledamat rohelist koos helekreemja tausta ja näiteks heledate sirelilillade aktsentidega. Avaramates kõrgetes ruumides võib kasutada ka tumedamaid rohelisi dramaatiliste violetsete toonidega, aktsendiks kuldsed detailid,» juhendab ta.