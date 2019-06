Üldlevinud elutoa lahendus ei pruugi väikestes ruumides toimida

Väike eluruum ei pea sisaldama tingimata kõike seda, mida oleme harjunud keskmistes elutubades nägema. Diivan, diivanilaud, tugitoolid ning miks mitte ka televiisorialus – see kõik on kena ja kahtlemata oma investeeringut väärt, ent kas ka väikeses elutoas?

«Kui suurte mööblitükkide mõõtkava on enam-vähem paigas, aitavad ülejäänud sisustuselemendid, nagu näiteks taimed-raamatud, ruumi ühtseks tervikuks siduda. Ei ole vaja kõiki diivaneid ja tugitoole, kuna need kõikidel teistel olemas on, tuleb lihtsalt leida need õiged,» ütles ta väljaandele mydomaine.com. Vales mõõtkavas sisustus võib sisekujundaja sõnul toast ka oluliselt odavama mulje jätta.