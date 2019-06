Mitmel pool juba paugub: vaata, kuidas oma kodutehnikat ülepinge eest kaitsta

Äikese poolt koduseadmetele tekitatud kahjustused võivad olla väga erinevad, alustades sellest, et kahjustada on saanud vaid ruuteri ühenduspesa. Sealt edasi on juba terve ruuter läbi kärsanud või on lisaks ruuterile ka digiboks kahjustatud. Halvemal juhul võib kahjustatud olla nii ruuter, digiboks kui teler. Oluline on teada, et ülepingest kahjustatud seadmetele ei kehti tootja garantii. Seega peab kasutaja võtma parandamise või uue seadme soetamise kulud enda kanda.