Paljudel esimese kodu ostjatel jääb üks väga oluline asjaolu arvesse võtmata

Potentsiaalset uut kodu vaatama minnes juhtub tihtipeale nii, et oluline jääb tagaplaanile ning kõik tähtsusetu kerkib ühtäkki päevakorda. Nii võibki väga paljudel ostjatel vahele jääda mõtiskelu iseenda ja lähedastega, et jõuda selgusele oma koduostu soovides ja vajadustes. Väga oluline on mõelda mitte kaks, ega mitte ka viis, vaid hoopis kümme aastat ette ning kujutada ennast ja oma kodu selle aja tingimustes.