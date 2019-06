Oma kodu blogi: head vihjed, kuidas kodotsingutel see õige ära tunda

FOTO: Erakogu

Mööda ei saanud vaadata ka müratugevusest. Ma olen harjunud võrdlemisi müravaba elukeskkonnaga ja ei soovinud seda ka muuta. Sõbrannal kesklinnas külas olles ja tema terrassil istudes ei mõista, kuidas saab nii suure müra keskel elada, aga eks mõni harjub, mina vist mitte. Praegu võivad mul kõik aknad avatud olla ja ikka pole kuskilt mingeid segavaid helisid. Ainult tuulekohin. Vaikus on ilus. Mul on muidugi naabritega ka vedanud, pole kuskilpool lärmajaid.

Ja nüüd... see kõige keerukam punkt! Planeering. Kuidas leida hea planeeringu eluaset? No appi, ma arvasin, et see on võimatu, ausalt. Igalpool oli midagi, mis mulle ei sobinud. Küll oli väike köök-elutuba, küll mõttetult raisatud ruum koridorile ja suurele esikule, küll miniatuurne vannituba jne. Samuti ei meeldinud mulle mõte kahekorruselisest eluasemest, sest trepp võtab väga palju ruumi ära ning on ka suhteliselt ebapraktiline – ma olen ühekorruselise sõber. Igatahes, kui ma oma praeguse maja planeeringut nägin, ei uskunud ma oma silmi. Kas tõesti üks ehitaja, kes on aru saanud, kuidas maksimeerida ruumikasutust? Ma olen nii rahul sellise planeeringuga mitmel põhjusel – fookus koondub elutoale, sest ma ju olen nagunii peaaegu alati siin, kõik toad avanevad suurde tuppa ning koridor puudub. Väiksemate tubade suurused on väga parajad. Mul on kaks tualetti ja isegi kahekesi elades on see ülimalt mugav. Mul on ka kaks dušši, aga... ühte pole siiani kasutanud. Ilmselt sellepärast, et teine on palju ruumikam ja sauna ees, seega kuidagi mugavam kasutada.

FOTO: Erakogu

Silmas tasuks pidada majapidamisruumide vajadust. Näiteks on mul eraldi tuba garderoobi jaoks, väga mugav ja kaval lahendus, sest kapid on tüütud! Gaasikatel ning boiler on eraldi sissekäiguga tehnoruumis, kus hoiustan ka rattaid. Tegelikult tahan ma üldse eraldi kõrvalhoonet, aga see on juba tuleviku muusika. Hoiustamisruumi pole vist kunagi liiga palju. Mulle meeldib, kui üleliigne on silma alt ära, et see, mis nähtaval, saaks särada.

Ma unistasin ka sellest, et saaksin õue astuda ning nautida päikesesoojust oma nahal ja ilusat õhtueinet terrassil. Toit maitseb nii veel paremini, ausalt! Leida eluaset, millel oleks piisavalt suur rõdu/terrass, et sinna mõnusalt terve seltskond ära mahutada, ei ole samuti lihtne. Samuti on tähtis see, et päikese liikumistrajektoor oleks terrassi suhtes soodne – õhtupäike võiks kindlasti sinna paista. Suvel hakkab päike mu terrassile piiluma ennelõunat ning lahkub sealt alles loojudes. Seega saan täiel määral päikesesoojuses kümmelda. Lisaks on ehitaja mõelnud ka sellele, et vihmase ilmaga seal istuda saaks. Nimelt laiub maja katus täies ulatuses üle terrassi. Päikest see üldse ei varja, aga vihma eest kaitseb küll. Hästi geniaalne idee, mida ma olen üsna vähestel majadel silmanud. Ja suurust on ka omajagu – pea 30 ruutmeetrit.

FOTO: Erakogu