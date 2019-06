Fotod: ostjat otsib Tallinna inimesele ideaalne suvekodu

Tallinna linnapiirist kõigest 30 km autosõidu kaugusel, mööda Pärnu maanteed sõites ootab uut pererahvast rikkumata kujul säilinud talumaja. Hoone sobib suvekoduks kui ka aastaringseks elamiseks inimesele, kes hindab privaatsust, aga eelistab siiski ka linna lähedust.

Kinnistul suurusega 1,7 hektarit asub 1920. aastal ehitatud eluhoone suletud netopindalaga 78,6 ruutmeetrit. Hubases elumajas on suur läbikäidav elutuba, kaks läbikäidavat magamistuba, köök ja sahver. Köögis on suur puupliit koos soojamüüriga, elutuba ehib ja soojendab malmkamin. Pööningukorrusele (saab soovi korral välja ehitada) pääseb trepihalli kaudu minevast trepist. Teisel korrusel on suviti mõnus külalistele öömaja pakkuda.

Avar eluhoone on korralikul kivivundamendil ja elamu all on kivikelder. Elamu konstruktsioonid on heas korras. Rikkumata kujul on säilinud ajaloolised vaheuksed,seinad, põrandad ja aknad. Maja kütval suurel reheahjul võimalik taastada ajaloolised joonised. Maja teine korrus kergesti väljaehitatav.

Kinnistul asuvad lisaks elumajale palksaun, sissevarisenud katusega laut ja kuivkäimla. Saunas ja laudas on elekter sees. Hooviala on ümbritsetud aiaga.

Talul on rikkalik viljapuuaed, palju marjapõõsaid. Talu ümber on annirikkad metsad.

