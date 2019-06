Eestlane on hakanud väga isemoodi sauna armastama

Omanäolisi saunu tootva ettevõtte Iglusaun tegevjuht Priit Kallas ütleb, et eestlased on tõepoolest üsna julged katsetama ka saunamaailmas erinevaid turul leiduvaid lahendusi. Seda kinnitab Kallase ütlust mööda ka tootjate rohkus selles valdkonnas.

Hästi lähevad hetkel peale igasugu põnevad ja tavapärasest erinevad lahendused. Vaid ehk torusaunad, mis mõni aeg tagasi olid kõige menukamad, on praegu pisut moest väljas.

Iglusaun on hea näide sellest, kuidas kombineerida omavahel uut ja vana. «Meie saunadel on omapärane väliskuju ning erilised pinnakattematerjalid. Kui väliskuju on uudne, siis laastutehnoloogias välisfassaad on pigem ajalooline lahendus, mille me oleme uuel kujul rakendanud,» räägib Kallas. Tulenevalt suurest ekspordimahust on iglusauna puhul väga palju vaeva nähtud ka turvalisuse ja muude regulatsioonidega, aga muus osas on see armas majake Kallase sõnul saun nagu saun ikka.

«Sauna tüübi valikul mängib väga palju rolli see, kuhu maja otsitakse. Klassikalist, sageli palgist ehitatud saunamaja ei saa igale poole üldse paigaldada, sest igas piirkonnas palkmaju ehitada ei tohigi. Juba see fakt üksi tingib eestlaste soovi eksperimenteerida ka uutmoodi ja põnevamate lahendustega,» ütleb Kastelli Baltikumi müügipiirkonna juht Katrin Sutt.

Väikemajade tootmisega tegeleva ettevõtte Greencube müügi- ja arendusjuhi Henri Bekmanni ütlust mööda soovib ajaga kaasas käiv eestlane väga sageli endale saunamaja, mis arhitektuuriliselt harmoneeruks peamajaga, või siis just vastupidi, oleks täiesti teisest teemast ja mõnusaks aktsendiks või kontrastiks koduhoovil.

Sauna kui lõõgastumiskoha juures on oluline osa täita aknast avanevatel vaadetel, mistõttu suuri klaaspindu kasutatakse ka pisikeste saunamajade puhul üsna palju. FOTO: Greencube

Uudsus tõhusust ei vähenda

Kui mõnikord kipuvad inimesed pelgama, et moodsad ja pisut ka erikujulised saunamajad ei saa olla nii tõhusa saunafunktsiooniga kui klassikalised saunamajad, siis seda Kallas kinnitada ei oska. «Eks asi ole eesmärgis ja selles, mida keegi tõhusaks peab. Meie nägemus saunast on, et see peab olema maksimaalselt ventileeritud ning niiske ja maheda leiliga. Oleme selle nimel palju vaeva näinud ning erinevaid teste teinud. Kui võrrelda samadel alustel, siis usume, et meie saunad on tõhusamad,» sõnab ta.

Ka Bekmann kinnitab, et kuigi tänapäevased võimalused lubavad saunamaja teha suurte klaasseinte ja igakülgselt modernse välimusega, ei pea saunatamisvõimalused sellest tulenevalt mitte kuidagi kannatama. Eritellimusel saunade valmistajad on alati avatud põnevatele ideedele ja annavad endast kõik, et need võimalusel ka ellu viia. «Näiteks hiljaaegu paigaldati kuuenda korruse rõdule selline disain-saunamaja, mis sisaldas rohkem lisasid kui mõni sõiduauto ning esmalt peale vaadates sauna ei meenuta,» räägib Bekmann.

Klaasseinte puhul tuleb lihtsalt hoolega silmas pidada, et tegu oleks karastatud klaasiga, et õnnetuste ja klaasi purunemise korral keegi viga ei saaks.