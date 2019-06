Swedbanki uuring: ligi pool tänastest üürnikest plaanib kolme aasta jooksul kodu soetada

Üle poolte ehk ligi 59 protsenti elavad hetkel nendele kuuluvates korterites või majades, mis on ehitatud enne 2000. aastat ning 12 protsenti on uuemapoolse elamispinna omanikud. Iga kuues küsitletu elab hetkel üüripinnal ja iga kaheksas vanemate või sugulaste juures.

Uuringust tuli välja, et 62 protsenti koduomanikest on oma praeguse eluasemega rahul ja 23 protsenti mõtleb elamispinna vahetuse peale. 48 protsenti nendest, kes täna elavad üüripinnal, plaanivad juba lähima kolme aasta soetada endale kodu – 33 protsenti soovib osta korteri ja 15 protsenti plaanib majaostu.

«Enim eluasemelaenuvõtjaid on Eestis vanuses 28–30 eluaastat ja suurimad laenud võetakse 30-ndates, mil tihti sünnivad perre esimesed lapsed. Seega peamiseks põhjuseks, miks inimesed vajavad suuremat pinda, võib pidada pere suurenemist,» ütles Pärgma ning lisas, et 30 protsenti küsitletutest ärgitab koduvahetust ette võtma soov elada energiatõhusamas hoones, 22 protsenti vastanutest tõid välja soovi elada oma majas ja 20 protsenti oleks valmis koduvahetust kaaluma, et elada rahulikumas keskkonnas,» ütles Pärgma.

Koduostu otsust kaalutakse põhjalikult ja kodulaenu võttes pööratakse järjest rohkem tähelepanu laenulepingu tingimustele. «Kodulaenu võtmisel pidasid inimesed paindlikke laenulepingu tingimusi intressi suurusest olulisemaks. 47 protsenti vastanutest märkis, et nende jaoks on oluline, et laenulepingus saaks vajadusel teha muudatusi ja oleks ka võimalus teha ennetähtaegseid laenu tagasimakseid. Intressimäära pidas oluliseks 43 protsenti ja samuti 43 protsenti arvas, et võimalus allkirjastada laenulepingut sobival ajal internetis panka kohale tulemata on nende jaoks oluline,» selgitas Pärgma ja lisas, et sarnane trend joonistub välja ka panga statistikast ning kõige sagedamini tehakse internetipanga iseteeninduses ennetähtaegseid laenu tagasimakseid.