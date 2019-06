Fotod: skandaalsete Kopli liinide esimesed uued majad on kohe kolimisvalmis

«Kopli liinide ala arendus on väga jõudsalt käima läinud,» ütles hetkeseisuga tutvunud abilinnapea Eha Võrk. «Neis kolmes suuremas majas on kokku 75 korterit, viimane neist saab valmis oktoobriks. Teisel pool uut puudega palistatavat mere äärde viivat avarat alleed on juba ehitamisel seitse seitsme korteriga maja, neist kolm on vanu hoonemahte järgivad uued ning neli renoveeritavat-rekonstrueeritavad vanad majad.»