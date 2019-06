Nutitelefonid on meie kodudest ühe väga üllatava eseme täiesti välja söönud - kas oled märganud?

Nimelt: mõelge nüüd järele, kui paljudes uutes kodudes on olemas klassikaline uksekell? Siinkohal ei tasu silmas pidada fonolukke, need on ikka olemas ja sagedases kasutuses, kuid uksekell, mis veel üsna hiljuti oli iga maja ja korteri juures täiesti iseenesestmõistetav, on tasapisi alla andmas, vahendab Daily Mail.

Uksekella funktsiooni on üle võtnud nutitelefon: oma saabumisest teatakse tavaliselt sõnumi ja isegi mitte telefonikõnega. Mida noorem külaline, seda suurema tõenäosusega annab ta saabumisest märku just kirjutades, mitte telefoniga helistades. Uksekella ei kasuta pealetulev põlvkond sageli ka siis, kui see olemas on - see ei meeldi neile.