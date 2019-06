Fotod: müügile on tulnud maja Viimsi kõige paremas osas

Ühes Tallinna ümbruse kõrgemalthinnatuimas piirkonnas, nö Vanas Haabneemes, on pakkumisel 2018. aastal valminud igati tänapäevast lahendustega viietoaline maja.

FOTO: KV.EE

Maja on ehitatud endale ja nii siseviimistluses, ruumide paigutuses, panipaikade asetuses, materjalide ja tehniliste lahenduste valikus, küttesüsteemi valikus jpm on arvestatud just iseendale esteetilise ilu ja kasutusmugavuse loomisega.

FOTO: KV.EE

Olemas on saunast otseväljapääs terrassile, sinna pääseb ka otse elutoast, fonolukk jalgväraval, tsentraaltolmuimeja, võtmevaba sisenemine majja, väliskaamerad ja paljud muud sellised kasutusmugavused on vaid väike osa siinsetest detailidest millele on mõeldud.

FOTO: KV.EE

Sisseehitatud mööbel köögis, garderoobides ja saunaeesruumis on kõik eritellimusel valmistatud ja mõeldud just selle maja jaoks. Olmeelektroonika on firmalt Bosch.

FOTO: KV.EE