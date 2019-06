Väga hea põhjus, miks metallist lusikad puidust lusikate vastu välja vahetada

Pliidi taga olles on iga järgnev liigutus tähtis. Toitu peab alatasa maitsma ning vajadusel maitseainete-vürtsidega rikastama.

Maitsmise seisukohalt on aga targem oma metallist söögi segamise lusikas puidust lusikate vastu välja vahetada, vahendab thekitchn.com.

Puidust lusikas ei juhi nimelt soojust, mistõttu on see oluliselt mõttekam variant kui metallist lusika kasutamine. See mitte ainult ei kõrveta keelt ja huuli, vaid võib tegelikkuses ka toidu märksa kiiremini hukka lasta kui puidust lusikad. Lisaks ei kriibi puidust lusikad pottide-pannide põhjasid.