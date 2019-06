Ajast ja arust sisustustrend, mida ükski kujundaja enam näha ei soovi

Laest põrandani ning ühest seinast teise kulgevad peegelpinnad on eilne muusika, mille noote ei maksa pillikotist enam väljagi otsida.

Täisseina suuruses peeglid on äärmiselt pretensioonikad ning nõuavad iga vale liigutuse või sõrme vääratuse korral puhastamist. Need ei paku sisekujundajate meelest ei mingit silmailu, praktilisest väljundist rääkimata. Omal ajal iga koduomaniku soovinimekirjas olnud lahendus on tänasel päeval kahtlemata oma menu ja võlu minetanud, jättes eluruumidest pigem ajale jalgu jäänud mulje, vahendab coastalliving.com.