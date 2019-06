Korteripakkumiste hinnatõusu veavad väiksemad maakonnakeskused

Turu suurima piirkonna ehk Tallinna korteripakkumiste keskmine hind kasvas aastaga ainult 4 protsenti, jäädes Eesti keskmisele alla. See tähendab, et hinnatõusu veavad pigem väiksemad maakondlikud tõmbekeskused.

Nende piirkondade kiire seitsmeprotsendiline korteripakkumiste hinnatõus ei ole midagi murettekitavat. Seda põhjusel, et Tallinna-Tartu-Pärnu kõrval on väiksemate maakonnakeskuste korterite hinnatase kinnisvaraportaali KV.EE andmetel üsna madal. Samuti on see tõusuhoo sisse saanud suurematest tõmbekeskustest märksa hiljem. Hinnatõusu ei maksa aga peljata - siiamaani pole see keskmise palga tõusu mõjutanud.