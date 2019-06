Hea teada: köögilahendus, millele tänane koduotsija meelsasti peale maksab

Kodu müüki paisates ei saa me kunagi olla kindlad selles, milline on olukord turul ning millised on koduotsijate vaated ning huvid. Veebilehe Zillow turuanalüüsist johtuvalt on aga üks lahendus, mis võib kodu müügile koguni kümnendiku selle väärtusest juurde lisada.